Volkswagen ID.4: interior do SUV elétrico é revelado

Nesta sexta-feira (4), a Volkwagen revelou as primeiras imagens oficiais do interior do ID.4, o SUV totalmente elétrico da marca. Ele deve ser apresentado por completo ainda neste mês de setembro, chegando às concessionárias europeias antes do final do ano.

Seguindo a tendência lançada pela Tesla, o novo carro elétrico da VW conta com um design minimalista em sua cabine, concebida como um “lounge moderno e confortável”. O principal destaque é a tela sensível ao toque que parece flutuar, pois não é vinculada ao painel central.

Assim como o ID.3, o novo ID.4 traz um pequeno painel de instrumentos atrás do volante. Outro ponto em comum com a versão menor é a presença da função ID. Light, uma faixa de luz abaixo do para-brisa, que muda de cor e utiliza diferentes efeitos de iluminação para dar ao motorista uma série de alertas e indicar as funções ativadas, entre outras coisas.

A tela “flutuante” na parte central funciona como central multimídia e controla outras funções do carro.Fonte: Volkswagen/Divulgação

O modelo tem ainda bancos dianteiros esportivos e com diversas opções de ajustes elétricos, banco traseiro com encostos na posição vertical e porta-malas com capacidade para 543 litros. Opcionalmente, é possível adicionar um teto solar panorâmico de vidro, com iluminação de fundo configurável em um espectro de 30 cores.

Dados técnicos não foram apresentados

Nesta apresentação, a Volkswagen não forneceu detalhes técnicos a respeito do ID.4. No entanto, vazamentos anteriores sugerem que ele deverá ser oferecido em duas opções de motorização, com baterias de 62 kWh e 83 kWh, e autonomia de até 500 km.

Em uma das alternativas, o conjunto deve entregar 204 cv de potência, com o propulsor montado no eixo traseiro, enquanto na outra, que acrescenta uma unidade na dianteira, o desempenho deve chegar a mais de 300 cv.

O novo SUV elétrico da VW também será lançado na China e nos Estados Unidos, além de estar cotado para chegar ao Brasil.