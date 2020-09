Volkswagen vende Bugatti para se dedicar 100% a elétricos

Salva da decadência em 1998 pela Volkswagen, a italiana Bugatti vai novamente trocar de mãos: o Grupo WV está negociando a venda da icônica marca para a Rimac, empresa croata que fez sua fama com carros rápidos e inovadores. Objetivo do Grupo VW agora é focar 100% do seu investimento de P&D no segmento dos elétricos/híbridos e não vai mais lançar novas gerações dos seus atuais motores a combustão.

Segundo noticiou a revista inglesa Car Magazine, o acordo, aprovado pela diretoria do grupo alemão, ainda não foi assinado pelo conselho fiscal.

A Bugatti era o negócio preferido de Ferdinand Piëch, ex-chefe do conselho de administração e depois, presidente do conselho de supervisão do grupo alemão.

Morto em 2019, hoje sua família detém 50% do controle acionário do Grupo VW. Por isso, para que o negócio de concretize ele será fechado via Porsche (Piëch era neto de Ferdinand Porsche). Além de ser controlada pela Volkswagen, ela tem 15% de participação na Rimac. Em troca, a montadora alemã poderá ter acesso à inovadora tecnologia para carros elétricos da Rimac.

Tempo é dinheiro, e a Volkswagen quer economizar os dois e aplicá-los em modelos eletrificados, tecnologias de digitalização e direção autônoma e frear o avanço da Tesla (que, inclusive, tem uma montadora nos arredores de Berlim).

Nessa equação, a Bugatti, símbolo de outra era, não tem lugar. O foco agora, segundo fontes ouvidas pela revista, é investir em carros “para o cotidiano” e não mais em “marcas de passatempo” – ou seja, carros muito rápidos, caríssimos e, por isso, para poucos.

Electric for the millions not the millionaires #ID4 9.23.2020 pic.twitter.com/zNREHVgHlA — Volkswagen USA (@VW) September 14, 2020

Carros populares e elétricos

Em 2019, a montadora alemã anunciou o investimento de 60 bilhões de euros em veículos elétricos e híbridos; desse total, 33 bilhões de euros seriam destinados nos próximos cinco anos para pesquisa e desenvolvimento de carros elétricos usando a plataforma MEB (sigla para Modular Electric Drive Matrix, ou Matriz de Acionamento Elétrico Modular).

Já são dois os modelos elétricos da empresa. Mesmo com um começo difícil (problemas com o software nos dez mil primeiros carros), o ID.3 começou a ser vendido em 20 de julho; Volkswagen já começou a campanha de lançamento do ID.4.