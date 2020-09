Walcyr Carrasco revela atitude inusitada durante a quarentena

Walcyr Carrasco participou do Encontro, da Globo, nesta sexta-feira (4), e conversou com Ana Maria Braga sobre a sua quarentena. Ele está passando o período de isolamento em sua casa na Granja Viana, um bairro de Cotia (SP).

O autor, então, contou que começou a criar galinhas nesse período da pandemia do novo coronavírus. O escritor de novelas como Êta Mundo Bom! – atualmente em exibição no Vale a Pena Ver de Novo – revelou que iniciou o processo com sete galinhas e que agora tem um “galinheiro imenso”.

“Logo que começou essa história de ficar em casa, eu comecei a criar galinha. E aí vieram as galinhas, sete. Eu senti um nervosismo nas galinhas e chamei um veterinário, que disse que era estresse sexual. Tive que sair correndo comprar mais galinhas para fazer o número certo entre elas e agora tenho um galinheiro imenso”, confessou.

Walcyr Carrasco disse que não tem coragem de transformá-los em comida: “A gente não tem coragem de comer as galinhas, pelo menos eu não tenho, elas se transformaram em pets”.

“Então agora eu tenho ovos, não estou comendo galinhas e cada vez está aumentando o número de galinhas. Não sei o que vai acontecer. Essas são as minhas aventuras como ‘agro old boy’”, brincou o global.