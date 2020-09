WandaVision: trailer apresenta traje clássico de Visão; confira!

A espera acabou e a expectativa já pode alcançar novos patamares. A Marvel liberou o trailer de WandaVision, sua próxima série para o Disney+. A produção será centrada na Feiticeira Escarlate e em seu companheiro, Visão, e estreará na plataforma de streaming ainda em 2020.

Um fato curioso é que, com poucas cenas, já dá pra perceber que algumas referências clássicas dos quadrinhos serão aproveitadas no decorrer dos episódios.

No vídeo, é possível ver os personagens, que fazem parte do Universo Cinematográfico da Marvel, sendo apresentados de um jeito caricato, em preto e branco.

Entretanto, o contraste é evidente quando alguns vizinhos os visitam e as coisas passam a se transformar. O trailer também inclui uma breve participação de Monica Rambeau (interpretada por Teyonah Parris).

Confira:

Quando a série foi anunciada no começo do ano, o público já sabia que a Feiticeira Escarlate usaria em algum momento seu tradicional traje vermelho.

O mesmo acontece com Visão e sua vestimenta clássica em verde e amarelo. A solução criativa na narrativa é fazer com que eles utilizem as roupas durante o Halloween, remontando as aparições originais dos personagens nos quadrinhos.

Aparentemente essa é uma boa sacada dos produtores da série, fazendo um aceno visual criativo e interessante para a narrativa. Vale lembrar que o elenco conta com Elizabeth Olsen e Paul Bettany nos papéis principais, além de Randall Park, Kat Dennings e Kathryn Hahn.

WandaVision estreia até o final de 2020 na Disney+.