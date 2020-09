Wanessa Camargo divide clique íntimo familiar e comove seguidores

Wanessa Camargo comoveu seus fãs ao dividir momento para lá de especial com a sua família. Ao lado do marido, Marcus Buaiz, e dos filhos, José Marcus e João Francisco, ela compartilhou um registro onde assistiam uma sessão de cinema em casa.

“E o domingo à noite pede cinema em família!”, escreveu na legenda do clique. Os admiradores da cantora ficaram encantados com a foto e deixaram mensagens carinhosas na publicação. “Família linda demais”, destacou um fã. “Que delícia”, escreveu um segundo.

Wanessa, que sempre foi apegada ao pai, Zezé Di Camargo, decidiu fazer uma linda homenagem na comemoração de mais um ano de vida do patriarca.

A artista elogiou a sabedoria do pai e a excelente relação que ambos cultivam. “Hoje é seu dia. Meu guerreiro, meu herói. Pra mim, é uma dádiva ser sua filha e ter um homem tão sábio e tão incrível ao meu lado. Sempre me guiando, me dando amor, suporte e os mais incríveis conselhos“, começou Wanessa.

“Você tem um coração único, puro, e uma alma linda. É, e pra sempre será meu exemplo. Que você continue sendo esse ser de luz que ilumina nossas vidas e corações. Obrigada por tudo! Eu te amo, pai! Feliz aniversário“, concluiu.

Confira: