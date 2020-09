Warcraft 2: modders recriam o jogo usando Warcraft 3: Reforged

Um grupo de modders está produzindo o remake de Warcraft 2: Tides of Darkness (1995) usando a engine do recente Warcraft 3: Reforged. Com gráficos renovados, a versão feita pelos fãs recebeu o título de Chronicles of the Second War.

Segundo os criadores, o objetivo é recriar o game de estratégia com a jogabilidade dos títulos atuais. Além disso, eles prometem expandir a história ao se inspirar nos jogos originais, na lore de World of Warcraft e na série de livros Warcraft Chronicle.

Cenários e personagens foram reformulados pelos modders.Fonte: Hive Workshop/Divulgação

Reforjando um clássico

Diferente do original, a campanha da versão dos fãs para Warcraft 2 será mais linear. Contudo, o título inclui sidequests e outras mecânicas de Reforged. Entre elas, os modders citam a presença da techtree reformulada para construções.

Demonstrando um grande cuidado com o material, todos os modelos de personagens estão sendo reformulados para se encaixar a estética do game de 1995. Isso inclui os clãs das raças principais – Orcs e Humanos –, além dos Anões e outras facções.

“O projeto foi concebido e está em desenvolvimento desde antes de Reforged ser lançado”, destaca a nota dos modders no fórum Icy Veins. “É um trabalho que requer muita habilidade, tempo e recursos. Por isso, agradecemos quem puder nos apoiar.”

Com quatro mapas completos da campanha, a versão demo de Chronicles of the Second War está disponível para os jogadores no site Hive Workshop. Abaixo, assista ao recente trailer disponibilizado pelos criadores: