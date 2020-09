Watch Dogs: Legion de graça para quem comprar uma RTX Série 30

Uma boa notícia para quem está querendo dar uma melhorada no PC e jogar Watch Dogs: Legion! A NVIDIA anunciou ontem (18), que todos aqueles que adquirirem a GeForce RTX 3080 ou GeForce RTX 3070 de fabricantes autorizados até 29 de outubro deste ano, vão ganhar de brinde o novo game da Ubisoft.

(Fonte: Nvidia/Divulgação)Fonte: Nvidia

As placas de vídeo GeForce RTX Série 30 recentemente reveladas utilizam a arquitetura Ampere, oferecendo níveis impressionantes de desempenho e poder, e garantindo que o novo game da franquia Watch Dogs possa ser aproveitado com tudo que merece: gráficos no máximo, alto FPS e Ray Tracing.

Para quem ficou interessado, o resgate do bundle poderá ser feito através do site GeForce Experience, e tudo o que precisa ser feito é comprar os produtos que participam desta promoção até a data limite.

