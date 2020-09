Watch Dogs Legion: veja os requisitos para PC

A Ubisoft acaba de divulgar os requisitos para rodar Watch Dogs Legion no PC. Contando com os níveis gráficos baixo, alto, ultra e Ray Tracing, o título terá especificações para todos os tipos de computadores, porém para quem deseja jogar em 4K e com a adição das texturas de alta resolução, seus PCs devem ser bem mais exigentes do que nas outras configurações.

Sem Ray Tracing

1080p/Especificações baixas

Processador: Intel Core i5-4460 ou AMD Ryzen 5 1400

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R9 290X

VRAM: 4 GB

RAM: 8 GB

Armazenamento: 45 GB

1080p/Especificações altas

Processador: Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 5 1600

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 480

VRAM: 6 GB

RAM: 8 GB

Armazenamento: 45 GB

1440p/Especificações altas

Processador: Intel Core i7-7700K ou AMD Ryzen 5 2600

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060S ou AMD Radeon RX 5700

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

Armazenamento: 45 GB

4K/Especificações ultra

Processador: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700K

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ou AMD Radeon VII

VRAM: 11 GB

RAM: 16 GB

Armazenamento: 45 GB (+ 20 GB para texturas em HD)

Com Ray Tracing

1080p/Especificações altas

Processador: Intel Core i5-9600K ou AMD Ryzen 5 3600

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

Armazenamento: 45 GB

4K/Especificações ultra

Processador: Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 7 3700X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

VRAM: 11 GB

RAM: 16 GB

Espaço de armazenamento: 45 GB (+20 GB para texturas em HD)

Watch Dogs Legion será lançado em 29 de outubro para PlayStation 4, Xbox One e PC.