Web cria petição para Arthur Aguiar ‘vingar’ Whindersson e ficar com Luísa Sonza · .

Na manhã desta sexta-feira (11), Arthur Aguiar foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após os fãs de Whindersson Nunes criarem uma petição para que o ator fique com Luísa Sonza e “vingue” o suposto chifre que a cantora foi acusada por fãs de ter colocado no humorista. Parte dos internautas acredita que o envolvimento dela com Vitão aconteceu na época em que ainda era casada.

Os seguidores escolheram o nome do ex-marido de Mayra Cardi por ele ter assumido que a traiu diversas vezes. De acordo com os comentários na web, Aguiar foi “cancelado” quando o escândalo veio à tona, mas Luísa continua sendo admirada, apesar dos ataques de ódio que sofre desde então.

Entretanto, vale lembrar que o intérprete de Osório, da reprise de Êta Mundo Bom! (2016), que chega ao fim nesta sexta-feira (11), admitiu ter se envolvido com outras mulheres durante o relacionamento com Mayra. Enquanto isso, não há provas de que Luísa tenha ficado com Vitão enquanto era casada com Nunes.

A petição pedia para acumular apenas 100 assinaturas (Crédito: Reprodução/Twitter)

O casal anunciou a separação no fim de abril, e os rumores de que ela e Vitão estariam juntos só surgiram em junho.

O assunto voltou a ser comentado na última quinta-feira (10), quando Luísa Sonza e Vitão assumiram o romance. Os cantores já vinham sendo apontados como casal há diversos meses, mas sempre afirmaram ser bons amigos.

Cerca de 15 minutos após o anúncio do novo casal, Whindersson fez algumas postagens no Twitter apontadas como indiretas pelos internautas. A primeira foi uma foto do personagem Pernalonga fazendo uma cara triste e na outra questionou: “Será que tem sofrência no álbum do Matuê?”. Apesar disso, ele curtiu as postagens tanto de Luisa quanto de Vitão com o anúncio.

