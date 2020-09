Wesley Safadão refaz exames de covid-19 e expõe resultados com quem teve contato

Após testar positivo para o novo coronavírus, Wesley Safadão decidiu refazer os exames nesta terça-feira (1) para acompanhar o estado de saúde. Através dos Stories do Instagram, artista compartilhou o momento exato da coleta e ainda revelou que pessoas que tiveram contato com ele também fizeram o teste.

“Foi muito importante ter feito esse exame para fazer o programa do Faustão, que eu ia fazer na sexta-feira, porque se eu não tivesse feito, até pelo fato de não estar sentindo nenhum sintoma, não saberia da Covid. Mas é bom, a gente se resguarda, protege as outras pessoas que convivem com a gente. Muita gente que teve contato comigo fez os exames. Tirulipa, por exemplo, deu negativo, graças a Deus. Meu irmão e meu primo deram negativo. Thyane [Dantas, mulher de Safadão] deu negativo. Alguns músicos meus que tiveram contato comigo fizeram também e deram negativo”, relatou.

O cantor comentou ainda sobre o seu aniversário, no próximo dia 6 de setembro, em que ele completa 32 anos, que precisou ser adiado. “Então pensei em levar uma parte da minha família para a fazenda comemorar, estava tudo certo“, disse ele, sobre a festa, mas continuou dizendo: “O importante é que estou bem, com saúde. Esse vai ser meu maior presente, mesmo estando longe dos meus filhos, da minha família, dos meus amigos“.

Wesley iria participar de programas, como o Domingão, da Globo, e faria um show transmitidos nas redes sociais no fim de semana. Porém, os eventos foram adiados.

“Vamos adiar a nossa live. Agora é só me cuidar, me proteger e proteger as pessoas que estão comigo”, declarou o famoso assim que foi diagnosticado com a doença.