WhatsApp: saiba mais sobre o bug que trava o aplicativo

Uma falha grave está presente no WhatsApp há cerca de três anos e ainda está sem solução. Chamado carinhosamente de “TravaZap” ou “Contact Bomb”, o problema ocorre quando o usuário recebe uma mensagem que quebra o aplicativo e pode até reiniciar o celular.

O site WABetaInfo, especializado na cobertura do app, comentou sobre o assunto recentemente. De acordo com a publicação, muitos usuários reclamam do problema diariamente, principalmente no Brasil.

I receive this report every day, really, in particular from Brazilian users.

Unfortunately it’s not a fake news.@WhatsApp should really consider this big issue. pic.twitter.com/wG33YOQZMC — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 6, 2020

Os travamentos acontecem por causa de uma certa combinação de caracteres que aparece na mensagem recebida pelo usuário. O glitch também pode acontecer com listas de contato compartilhadas dentro do aplicativo.

Após a mensagem problemática ser aberta, o aplicativo para de funcionar. Em caso de celulares modestos, o bug pode causar a reinicialização completa do dispositivo.

Como evitar o problema no WhatsApp

O erro causado pelas “mensagens bomba” pode acontecer tanto no Android quanto no iOS, segundo relatos obtidos pelo WABetaInfo. Enquanto não existe uma correção para o problema, é possível recuperar o acesso ao app após receber o código malicioso.

Os códigos costumam ser enviados em grupos por mensagem ou em listas de contatosFonte: WABetaInfo

A forma mais simples de escapar do bug é entrar no WhatsApp Web e deletar a mensagem problemática. Assim, o celular vai parar de travar quando o aplicativo for aberto. Caso a conexão não funcione, porém, será necessário reinstalar o app.

Com isso em mente, a dica é sempre manter ativa a função de backup das mensagens do WhatsApp. Além disso, evite entrar em grupos com muitos usuários desconhecidos, que podem repassar o código que faz o aplicativo travar.

Até o momento, o WhatsApp não comentou oficialmente sobre o assunto e não forneceu uma previsão de quando o problema pode ser corrigido.