Whatsapp Web pode receber chamadas de voz e vídeo em breve

O Whatsapp Web pode implementar em breve uma aguardada função entre seus usuários: as chamadas de vídeo e voz. Recentemente, os desenvolvedores responsáveis pelo mensageiro indicaram a novidade através de testes de exibição dos ícones na tela. Ainda em desenvolvimento, a funcionalidade não está disponível para o público.

Ícones de controle das ligações. (Fonte: WABetaInfo/Reprodução)Fonte: WABetaInfo

De acordo com o WABetaInfo, a novidade foi indicada por meio de uma imagem do teste de ícones, na versão 2.2037.6 do mensageiro. A mais recente versão também traz outras atualizações visuais, como o ícone de anexo e a nova tela de carregamento.

Embora sem previsão de lançamento, a funcionalidade já é comentada pelo veículo desde junho, quando outros testes apontaram o interesse dos desenvolvedores em implementá-la, incluindo até mesmo chamadas em grupo — já disponíveis nas versões Android e iOS do Whatsapp.

Nova tela de carregamento do Whatsapp Web. (Fonte: WABetaInfo/Reprodução)Fonte: WABetaInfo

Outras novidades para a versão mobile

Para a versão mobile do Whatsapp, o time de desenvolvedores trabalha em uma nova funcionalidade que visa o conforto visual dos usuários. O recurso, ainda em desenvolvimento, permitirá o ajuste do brilho no plano de fundo das conversas e tem como função melhorar o contraste entre a imagem e as mensagens.

Controle de brilho do plano de fundo das conversas. (Fonte: WABetaInfo/Reprodução)Fonte: WABetaInfo

A funcionalidade foi observada pelo WABetaInfo na versão beta 2.20.200.6 do mensageiro e poderá ser encontrada na tela de configurações e seleção de papéis de parede de uma conversa, assim que for oficialmente disponibilizada para os usuários.