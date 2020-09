Whindersson Nunes brinca sobre traje para possível Grammy

Whindersson Nunes usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (3), e divertiu os seus seguidores ao falar o look que usaria, caso fosse indicado ao Grammy Latino 2020, que acontece no dia 19 de novembro.

A revelação foi feita depois que o humorista e youtuber compartilhou uma matéria com os possíveis brasileiros nomeados ao prêmio. Ele era citado pela parceria que fez com Priscilla Alcântara na música Girassol.

“Meu Deus. Já pensou, cara? Vai ter chinelo e regata no red carpet [‘tapete vermelho’, em inglês]”, disparou o piauiense no Twitter.

Na rede social, então, os fãs do humorista se divertiram e já imaginaram o figurino dele no evento de gala. “Não, tu não vai [sic] fazer isso não. Não acredito”, comentou um internauta.

“Eu quero ver você dar um mortal no red carpet ou uma estrelinha, por favor”, pediu outro admirador. “Vai ter Piauí no red carpet, papai”, comemorou mais um fã de Whindersson Nunes.

Vale ressaltar que o Grammy Latino 2020 terá um novo formato por causa da pandemia do novo coronavírus. Os apresentadores estarão direto de Miami, nos Estados Unidos, mas as apresentações musicais serão transmitidas de vários locais ao redor do mundo. A lista oficial de indicados será divulgada no dia 29 de setembro.

