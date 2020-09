“Will Smith baiano” surpreende Fátima Bernardes com declaração no Encontro

Meme nas redes sociais e conhecido como o “Will Smith baiano”, o estudante de publicidade e propaganda Naio Barreto participou do Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, desta sexta-feira (4), e divertiu a apresentadora.

No programa, ele contou que o novo apelido pegou até entre os amigos mais próximos. “Hoje todo mundo me chama de Will, até os amigos próximos, esqueceram o Naio”, afirmou o estudante, que ganhou fama no Instagram.

“As pessoas já falavam que tinham semelhança. (…) Sempre tive esse humor, irreverência. Sempre fui brincalhão. Depois do Will, explodiu. Estou muito feliz, a repercussão está muito boa. O Will baiano está pegando”, destacou Naio.

O jovem ainda destacou que fazia dublagens do artista antes de publicar vídeos na internet e também usava roupas inspiradas no astro norte-americano.

Durante o Encontro, o convidado até brincou com Fátima Bernardes usando seu português com “sotaque americano”. “Inclusive, acabamos de bater 100 mil no Instagram e eu estou muito feliz. O Will ama Bahia, Rio de Janeiro, ama Fátima Bernardes!”, brincou ele.

