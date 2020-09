Will Smith faz as pazes com atriz de Um Maluco no Pedaço após 27 anos · .

O ator Will Smith terminou uma rixa de 27 anos com Janet Hubert, que interpretou a tia Viv nas três primeiras temporadas de Um Maluco no Pedaço (1990-1996). Ela foi demitida da comédia em 1993 e desde então culpava o colega pela perda do emprego. A discórdia vinha dos dois lados, com ofensas e palavras duras. Agora, a paz foi selada.

Na última quinta-feira (10), dia no qual a comédia popular completou 30 anos, Smith postou em sua conta do Instagram uma foto da reunião que o streaming HBO Max, da Warner, está desenvolvendo e deve ser lançada em formato de especial por volta de novembro. Dentro dessa postagem havia uma surpresa para os fãs.

Primeiro, Smith surge tirando o retrato acompanhado de Daphne Maxwell Reid (a segunda tia Viv), Karyn Parsons (a Hilary), Joseph Marcell (o Geoffrey), Alfonso Ribeiro (o Carlton), Tatyana Ali (a Ashley) e DJ Jazzy Jeff (o Jazz). De acordo com comunicado da HBO Max, Smith chocou o elenco ao falar que teve um encontro com Janet. O espanto foi justificável, devido ao atrito que havia entre eles.

Em uma segunda foto, Smith aparece sorrindo conversando com Janet, também descontraída. Eles estão em uma espécie de arquibancada, dessas que recebem público para assistirem a gravação de uma série. O streaming da Warner descreveu a experiência como “uma reunião emotiva e uma conversa franca.”

Nos EUA, é o HBO Max que tem os direitos de exibição dos 148 episódios de Um Maluco no Pedaço. Porém, será a plataforma rival, Peacock, da NBCUniversal, que vai desenvolver a versão dramática da comédia, com duas temporadas já encomendadas.

Entenda a briga

O atrito entre Will Smith e Janet Hubert foi parar até na Justiça, com a atriz processando o então jovem ator, o responsabilizando pela demissão dela na série da rede NBC. Os dois não se davam bem nos bastidores, pois Janet torcia o nariz pelo comportamento da jovem revelação que nem ator era, que ganhou uma série própria na época em que tinha a fama de rapper vencedor do Grammy.

Contudo, a repulsa não vinha só de Smith. Boa parte do elenco se incomodava com atitudes de Janet, sempre contrária ao clima mais descontraído que todos estavam se acostumando. Em uma palestra (postada no YouTube), o ator Alfonso Ribeiro chegou a chamá-la de louca. “Ela era muito difícil de trabalhar”, declarou na ocasião.

Tirando Janet, o elenco sempre se deu bem em todos esses anos, se reunindo uma vez ou outra sem convidá-la. Certa vez, em 2017, Ribeiro publicou uma foto com todos reunidos. Furiosa, ela soltou o verbo: “Eu sei que esse prostituto da mídia Alfonso Riberio postou uma foto de uma tal reunião aí. Ele sempre foi puxa-saco de Will Smith. Nunca haverá uma verdadeira reunião de Um Maluco no Pedaço. Não tenho qualquer interesse de ver essas pessoas novamente”, decretou.

Recentemente, em idas a programas de TV, ela pregava a reconciliação, clamando pelo entendimento e perdão. Smith deve ter entendido o recado e dado uma chance. O que eles conversaram de fato só será revelado quando o especial for ao ar, o que torna esse programa uma das grandes atrações televisivas de 2020.

Com episódios exibidos durante a programação do canal Comedy Central, Um Maluco no Pedaço está completa (seis temporadas) na Netflix e no Prime Video.

