Willian brilha, Gabriel Magalhães marca e Arsenal atropela Fulham na abertura da Premier League

O Arsenal começou a Premier League em grande estilo. A equipe visitou o Fulham no Craven Cottage, foi dominante e venceu por 3 a 0, neste sábado, no primeiro jogo da edição 2020-21 da competição.

Willian brilhou em sua estreia pelos Gunners ao participar de todos os gols, dando assistências para os dois últimos. Ele ainda acertou a trave em cobrança de falta no primeiro tempo. Gabriel Magalhães, outro debutante, também teve um dia especial ao balançar a rede para fazer o segundo gol do jogo.

Alexandre Lacazette abriu o placar, e Pierre-Emerick Aubameyang fechou a conta com um golaço.

Dessa forma, o time de Mikel Arteta mantém a grande forma após ter fechado a temporada passada conquistando a Copa da Inglatera diante do Chelsea e começando a atual com o título da Supercopa da Inglaterra sobre o Liverpool.

O único ponto negativo para os Gunners na partida foi a tensão entre Dani Ceballos e Edward Nketiah, que começaram no banco e trocaram empurrões durante um ‘bobinho’ no aquecimento antes do jogo.

Já o Fulham tem um retorno frustrante à Premier League, após ter vencido os playoffs da Championship em 2019-20. Para a partida, o time contou com Aleksandar Mitrovic, artilheiro da segunda divisão passada, apenas a partir dos 18min da segunda etapa, por conta de questões físicas.

Fulham 0 x 3 Arsenal

GOLS: Lacazette, Gabriel Magalhães e Aubameyang

FULHAM: Rodak; Odoi, Hector, Ream e Bryan; Reed e Cairney; Kebano (Zambo Anguissa), Onomah (De Cordova-Reid) e Cavaleiro; Kamara (Mitrovic). Técnico: Scott Parker

ARSENAL: Leno; Holding, Gabriel Magalhães e Tierney; Bellerín, Elneny, Xhaka (Dani Ceballos) e Maitland-Niles; Willian (Pépé), Lacazette (Nketiah) e Aubameyang. Técnico: Mikel Arteta

Lacazette é o único jogador a ter marcado o gol inaugural da Premier League em mais de uma ocasião. Ele já havia sido o primeiro a balançar a rede em 2017-18, contra o Leicester City.

O Arsenal venceu seus últimos 6 jogos de Premier League contra o Fulham.

O Fulham perdeu seus últimos 11 dérbis londrinos na primeira divisão.

Aubameyang marcou 55 gols em 86 jogos na Premier League. Desde sua estreia na competição, em fevereiro de 2018, ninguém fez tantos gols quanto ele – Mohamed Salah tem 54 no período.

Aubameyang tem 4 gols em 3 jogos contra o Fulham e soma 13 gols em 14 jogos contra times recém-promovidos.

Aubameyang soma 11 gols em seus últimos 11 jogos pelo Arsenal.

O primeiro gol da Premier League

Depois de dois lances de perigo do time da casa, os Gunners abriram o placar com pouco mais do que oito minutos. Ream rebateu mal um chute de Xhaka, Willian parou no goleiro e Lacazette aproveitou o rebote para mandar à rede.

A equipe visitante seguiu mais perigosa na etapa inicial e chegou a acertar a trave em cobrança de falta de Willian da meia-lua aos 27min.

Brilho brasileiro e golaço de Auba

Na volta do intervalo, o Arsenal ampliou a vantagem aos 4min. Willian cobrou escanteio da direita, e Gabriel Magalhães mandou de cabeça para o fundo da rede, após a bola passar entre as pernas do goleiro Rodak.

Aos 12min, veio o do artilheiro. Willian fez bela inversão de jogo, Aubameyang dominou no peito, invadiu a área e mandou no ângulo.

Os visitantes seguiriam no controle da partida até o apito final e ainda criaram chances para marcar o quarto gol, o que acabou não acontecendo.

Próximos jogos

As equipes voltam a campo pela Premier League no próximo final de semana.

Sábado, 19/9, 11h*, Leeds United x Fulham

Sábado, 19/9, 16h*, Arsenal x West Ham

*horário de Brasília