Windows 10: atualização trava Central de Ações e até Menu Iniciar

Uma nova atualização do Windows 10 voltou a causar problemas para os usuários, desta vez em um recurso bastante popular do sistema operacional — nada menos que o Menu Iniciar.

Segundo o site Windows Latest, o September 2020 Update da plataforma (versões KB4571756 e KB4574727) está carregado de incompatibilidades em relação à versão anterior e trouxe diversos códigos de erro a alguns usuários. As falhas não se restringem a um só setor do sistema e podem muita dor de cabeça ao usuário.

O principal erro parece ser no popular Menu Iniciar, que não é inicializado com um clique e não retorna resultados na busca, mesmo que termos óbvios sejam digitados.

O mesmo caso parece acontecer com a Central de Ações, que concentra atalhos e notificações. Esses problemas possivelmente foram causados por alguma incompatibilidade, já que uma das mudanças promovidas na atualização envolve o uso do Windows 10 no “modo tablet”, por dispositivos com tela sensível ao toque.

Mais problemas

Já alguns usuários relataram na página de suporte da Microsoft a dificuldade em validar o login com a conta da empresa. Até mesmo uma falha antiga e que já deveria ter sido consertada foi relatada novamente: o bug que “some” com o perfil do usuário. Há relatos inclusive da “Tela Azul da Morte”.

Quem instalou as atualizações citadas do Windows 10 e encontrou alguns dos problemas relatados não tem muitas opções. Manualmente, é possível desinstalar ambos os updates para eliminar as falhas. É possível também restaurar o sistema a um ponto em que as builds não foram incorporadas, caso você tenha essa opção habilitada, ou simplesmente aguardar pelas correções da Microsoft.



Fonte: Tecmundo