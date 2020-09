Windows 10: update de outubro está disponível para download

Nesta sexta-feira (18), a Microsoft anunciou que já está disponível para download o update de codinome 20H2 para testadores betas da plataforma Windows 10. Para adquirir a versão, os usuários precisam acessar as configurações do PC, seguindo para Atualização & Segurança e, depois, aceitarem o Programa de Insiders do Windows.

“Acreditamos que a versão 19042.508 seja a final e ainda planejamos continuar a melhorar a experiência geral da atualização de outubro de 2020 nos PCs dos clientes”, disse Brandon LeBlanc, gerente do programa sênior da Microsoft.

A Microsoft informou que a atualização pode ser baixada automaticamente pelos insiders do Beta Channel. “Para Insiders que não haviam optado anteriormente por instalar a atualização de outubro de 2020 – eles serão oferecidos automaticamente por meio do Windows Update”, completou LeBlanc.

O que tem na atualização?

A versão 19042.508, de outubro de 2020 da Microsoft, marca a estreia oficial do navegador Edge, que tem como base o Chromium. O sistema permitirá utilizar os mesmos plu-ins do navegador Google Chrome. Entre as outras principais mudanças ainda é possível encontrar uma atualização na interface do usuário e uma modificação no comando Alt + Tab, que possibilitará acessar guias do Edge, assim como outros aplicativos que estiverem abertos.