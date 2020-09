Windows XP tinha tema personalizado inspirado no Mac OS X

No começo dos anos 2000, a Microsoft trabalhava secretamente em um tema para Windows XP inspirado no Mac. No suposto código fonte vazado na web na semana passada, um tema personalizado com novo visual de botões e janelas se assemelhava com a então interface para computadores da Apple.

Batizada como “Candy”, o tema personalizado apresentava várias semelhanças com o visual do sistema da Apple naquele período, a interface Aqua para Mac OS X. A empresa de Steve Jobs havia apresentado o SO durante a Conference & Expo, no ano 2000, evento que também foi marcado pelo comentário “nós fizemos os ícones na tela serem tão bonitos, que você vai querer lambê-los”, feito pelo CEO.

Com as imagens do The Verge, responsável pela descoberta, não é difícil encontrar as semelhanças: os botões de janelas de instalação são extremamente parecidos, as barras superiores de janelas receberam coloração acinzentada; mas os botões de controles de janela aparecem com cores neutras e na posição original do Windows.

À esquerda, a Aqua para Mac OS X; à direita, o “Candy” para Windows XP.Fonte: The Verge/Reprodução

Na época, a introdução da Aqua chamou a atenção da indústria por aproveitar de vários elementos inéditos — como cantos arredondados, transparências, sombras e diferentes texturas. Segundo a própria descrição do tema, o visual era distribuído “apenas para uso interno” e aparentemente serviu como tema auxiliar durante a criação do recurso de “Temas Personalizados” do Windows XP.

A customização de temas no Windows XP foi um grande marco para o sistema operacional, que agora permitia o download de temas de terceiros e introduzia novas camadas de personalização. A utilização do “Candy” baseado no Aqua ressalta uma característica comum da competição da época, onde as empresas pareciam “copiar” recursos implementados nos sistemas concorrentes.

Se o código fonte vazado realmente condiz com alguma versão do Windows XP, podemos garantir que a Microsoft acompanhava de perto as tendências do mercado — que, na época, vislumbrava o cuidado com a beleza de interfaces e menus.



Fonte: Tecmundo