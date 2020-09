Xbox Series X chega ao Brasil por R$ 4.999; Xbox Series S custa R$ 2.999

A Xbox Brasil revelou hoje (22) os preços dos Xbox da próxima geração no Brasil: o Xbox Series X sai pelo preço sugerido de R$ 4.999 e o Xbox Series S custa R$ 2.999. Ambos os videogames chegarão em novembro (mas sem data específica) e a pré-venda não será amanhã, segundo a Microsoft (dia 22 é a data da pré-compra internacional).

Para quem está por fora, o Xbox Series X será o console mais poderoso da empresa, com mais de 12 Teraflops de potência. Já o Xbox Series S será um aparelho mais acessível, totalmente digital (sem entrada para discos) e voltado para resoluçãos de 1080p ou 1440p, mas que consegue rodar os mesmos games da nova geração, com direito a Ray Tracing e recursos de carregamento rápido com o novos SSD.

Preços do Xbox Series S e Series X no Brasil

“Os jogos passaram a desempenhar um papel importante em nossas vidas. Além de incentivar a imaginação, eles nos conectam a novos mundos, histórias e, claro, aos amigos”, afirma Bruno Motta, gerente de Xbox para o Brasil. “É por isso que trazemos a todos a melhor experiência e compatibilidade entre várias gerações de consoles com o Xbox Series X|S”.

Os valores parecem estar à par com os concorrentes, já que o PS5, que custa US$ 499 (o mesmo valor do Xbox Series X nos EUA), também chegará por R$ 4.999. Já o Xbox Series S, que tem o valor de US$ 299 (o mesmo preço do Switch nos EUA), chegará por R$ 2.999, também na mesma faixa de preço do console da Nintendo no país.

Configurações do Xbox Series X e Xbox Series S

Se você não sabe bem a diferença entre os dois consoles, pode ver na tabela abaixo as especificações técnicas de ambos os videogames:

Xbox Series X

CPU: 8 núcleos @3.8 GHz (@3.66 com SMT) AMD Zen 2

GPU: 12 Teraflops, 52 unidades computacionais @ 1.825 GHz RDNA 2

Memória RAM: 16 GB GDDR6 (10 GB @ 560 GB/s e 6 GB @ 336 GB/s)

Armazenamento interno: 1 TB SSD NVMe (2.4 GB/s de leitura e escrita)

Leitor de disco: leitor de Blu-ray 4K

Nível de performance esperado: até 4K 60 fps (120 fps em resoluções menores)

Preço: R$ 4.999 (US$ 499)

Xbox Series S

CPU: 8 núcleos @ 3.6 GHz (@ 3.4 com SMT) AMD Zen 2

GPU: 4 Teraflops, 20 unidades computacionais @ 1.55 GHz RDNA 2

Memória RAM: 10 GB GDDR6 (8 GB @ 224 GB/s e 2 GB @ 56 GB/s)

Armazenamento interno: 512 GB SSD NVMe (2.4 GB/s de leitura e escrita)

Leitor de disco: sem leitor

Nível de performance esperado: até 1440p 60 fps (até 120 fps em resoluções menores)

Preço: R$ 2.999 (US$ 299)

Quando os novos Xbox chegam ao Brasil?

Apesar de os preços do Xbox Series X e Xbox Series S terem sido revelados em terras tupiniquins, apenas a janela de lançamento foi divulgada: novembro de 2020. O Voxel entrou em contato com a Microsoft para saber mais detalhes, que nos enviou o seguinte posicionamento:

“Estamos muito empolgados em anunciar os preços sugeridos do Xbox Series X|S para o Brasil hoje. Além disso, também confirmamos que o lançamento oficial no Brasil será no mês de novembro. Em breve compartilharemos mais detalhes sobre a pré-venda para o nosso mercado”.

Vale reforçar que a data de pré-venda no Brasil não será amanhã, dia 22 de setembro, o dia que diversos jogadores de vários países poderão realizar a encomenda. Mais detalhes chegarão no futuro.

E aí, o que achou do preço do Xbox Serie X e Series S?