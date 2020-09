Xbox Series X: função Quick Resume pode suportar até 12 jogos

Um dos novos recursos adicionados no Xbox Series X, o Quick Resume vem dando o que falar, especialmente por contar com o poder de rodar, simultaneamente, um mínimo de 3 jogos no console. Na véspera do lançamento oficial dos novos video games da Microsoft, previsto para ocorrer em 10 de novembro, diversos analistas já estão tendo acesso antecipado ao equipamento e tirando algumas dúvidas sobre como funcionará, na prática, o sistema de acesso rápido.

O Quick Resume é um recurso que permite a execução de jogos ao mesmo tempo, podendo transitar entre títulos sem perder progresso. Com um impressionante carregamento de apenas 10 segundos para realizar as trocas entre games, a função de “standby” consegue suportar um mínimo de três jogos sendo executados, porém a Microsoft ainda não confirmou qual o máximo possível.

A função foi analisada por editores e insiders da mídia especializada, com o GameSpot conseguindo rodar 6 jogos, a GamesBeat executando 4 e a Ars Technica afirmando que conseguiu transitar entre 12 games. Porém, tudo indica que a medida que mais jogos vão sendo adicionados ao recurso, suas qualidades vão se tornando inferiores às prometidas.

Apesar disso, a possibilidade de deixar vários games em modo de descanso já é de enorme valor para jogadores que gostam de muitas experiências simultâneas. O Quick Resume também surge como um dos grandes aperitivos para quem estava interessado nas tecnologias de carregamento rápido de jogos da nova geração.