Xbox Series X pode chegar ao Brasil por R$ 4.999 no dia 10 de novembro

Apesar de o Xbox Series S e Xbox Series X já terem data e preço no mercado americano, ainda não temos detalhes oficiais do lançamento dos consoles no Brasil. Segundo um suposto vazamento no próprio site da Microsoft, ambos os aparelhos podem chegar no dia 10 de novembro, junto com o lançamento mundial, e o Xbox Series X pode custar R$ 4.999 no país.

As imagens foram aparentemente retiradas do código-fonte da página do videogame e indicam que a pré-venda acontece no dia 22 de setembro, mesma data da pré-venda nos EUA. A data surgiu na parte de perguntas e respostas, que apontava o dia 10 de novembro de 2020 (como você pode ver abaixo no print retirado pelos nossos colegas do IGN). Confira:

Fonte: (Reprodução/IGN Brasil)Fonte: IGN Brasil

A página do Xbox Series X (e S) do Brasil atualizou: agora está com várias informações, antes só era um vídeo — e imagens oficiais — e uma carta de alguém que fez. Analizando o código fonte, vi que tem uma data comentada e… data de reserva ?? pic.twitter.com/vpz7bImauH — ???? theus está em casa ?? (@hostx) September 14, 2020

Aparentemente, o print veio de outra fonte e não do código da página, o que pode indicar que se trata de uma montagem.

Xbox All Access no Brasil

Além do Xbox Series X com preço no Brasil, aparentemente foi confirmado que o programa Xbox All Access também chegará nas terras tupiniquins. Basicamente, trata-se de um parcelamento do preço do console com Xbox Game Pass Ultimate de dois anos (que envolve Game Pass + Live Gold) por R$ 249,90 parcelado em 24 vezes. O valor das parcelas ainda não estão disponíveis no site oficial.

Fonte: Xbox

Apesar de o preço final ser maior (R$ 6 mil em vez de R$ 5 mil), a vantagem seria ter o console parcelado acima de 12 vezes e já ter incluso o Xbox Game Pass Ultimate na conta, que custa R$ 44,99 (e em dois anos sairia por R$ 1.080).

Nenhuma dessas informações são oficiais e os preços podem ser diferentes quando a Xbox Brasil revelar os valores e disponibilidade dos consoles.

Xbox Series X pode chegar ao Brasil por R$ 4.999 no dia 10 de novembro via Voxel