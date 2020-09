Xbox Series X/S: pré-venda dos consoles começa amanhã

Não vê a hora de comprar a próxima geração da Microsoft? Então esta notícia é para você! A empresa anunciou hoje (28), que a pré-venda do Xbox Series X e S aqui no Brasil começam nesta terça-feira, 29 de setembro, a partir do meio dia!

(Fonte: Microsoft/Divulgação)Fonte: Microsoft

“Esse é um momento ímpar para o mercado, quando vamos iniciar a pré-venda do console mais poderoso e do melhor custo-benefício da 9ª geração. Ambos entregam o que há de melhor da próxima geração com: maior imersão usando o poder de DirectX Ray Tracing; entrega de 60 FPS com possibilidade de chegar a 120 FPS; carregamento rápido usando do poder do SSD; e grande poder gerado pelo balanço entre CPU e GPU”, afirmou Bruno Motta, gerente de Xbox no país.

Revendedores do Xbox Series XFonte: Xbox

Os aparelhos estarão disponíveis através de revendedores oficiais da empresa através deste link, e a data final de entrega para quem adquiri-los amanhã será divulgada no final de outubro.

