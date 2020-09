Xbox Series X: sistema ocupa cerca de 200 GB do SSD

De acordo com a equipe da IGN, 20% do armazenamento SSD do Xbox Series X (aproximadamente 200 GB) será reservado para arquivos do sistema do console, com os 802 GB restantes sendo disponibilizados para comportar jogos e mídias como saves, galerias de capturas e expansões.

Por esse motivo, a Microsoft já anunciou que irá disponibilizar, no lançamento do Xbox Series S/X, um armazenamento proprietário de SSD em parceria com a Seagate e com o mesmo desempenho do cartão interno dos consoles, com a capacidade de processar jogos e carregamentos em alta velocidade sem a perda de qualidade ou performance, a fim de expandir a memória para receber games sem afetar a experiência.

(Fonte: IGN/Reprodução)Fonte: IGN

Apesar disso, é importante avaliar com cuidado a expansão do armazenamento, pois haverá um consumo de cerca de 80 GB para o sistema em cada extensão conectada ao Xbox Series S/X.

Felizmente, jogadores que não quiserem gastar aproximadamente R$ 2.300 nos SSDs proprietários da Seagate podem adquirir alternativas mais baratas como HDs externos com conexão USB 3.1, já que os consoles terão suporte total aos periféricos, mesmo havendo uma queda de desempenho em relação aos SSDs e tendo a necessidade de transferir o conteúdo do HD externo para o interno para que não haja dificuldades em rodar jogos mais recentes.

O Xbox Series S/X será lançado em 10 de novembro.