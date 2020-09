Xbox Series X terá streaming e capturas a 4K/60 fps

Entre as várias novidades reveladas sobre o Xbox Series X nesta semana, a Microsoft também divulgou uma informação legal para os jogadores que gostam de gravar e/ou streamar o seu gameplay na internet!

Os donos de um Xbox Series X poderão gravar os seus clipes de gameplay em resolução 4K em uma taxa de 60 quadros por segundo, um belo aprimoramento em relação ao Xbox One X, que fazia as gravações limitadas a apenas 30 fps.

Por enquanto, não há informações sobre as capacidades exatas de gravação do modelo mais barato, o Xbox Series S, e os números citados acima foram listados como algo exclusivo do Xbox Series X. Além disso, o YouTube é o único serviço de streaming da atualidade que tem suporte a lives em 4K60, já que o Twitch só aguenta 1080p, e o Facebook e Twitter, apenas 720p.

Você está planejando fazer streamings e gravações no seu novo console? O que achou dessas especificações técnicas reveladas pela Microsoft? Conte para a gente nos comentários a seguir!