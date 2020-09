Xiaomi anuncia que POCO está chegando ao Brasil

A Xiaomi Brasil usou sua conta oficial no Twitter para anunciar a chegada da subsidiária independente POCO ao país. No momento, a POCO Brasil tem apenas um perfil separado na rede social com uma postagem na qual afirma estar com seu “upload 99% completo”.

O post promete “novidades incríveis” e pede que os seguidores aguardem mais um pouco e ajudem a “completar o último 1%” compartilhando a #ExatamenteOqueVocêPrecisa.

Quero ser a 1a a contar para vocês.

Vejam quem está chegando e CARREGADA de novidades! Apreveitem e sigam e sigam @POCOBrasil

Tem muita coisa legal prestes a acontecer! https://t.co/8lOrnaS2Gu — Xiaomi Brasil (@XiaomiBrasil) September 25, 2020

A principal expectativa é que a companhia dê o pontapé inicial com o lançamento do POCO X3, que recentemente recebeu homologação da Anatel. Questionada sobre isso por um fã, a marca não confirmou nem negou, dizendo apenas que vai contar tudo “no seu devido tempo” e prometendo trazer novidades todos os dias no seu perfil.

Desde seu retorno oficial ao Brasil, a Xiaomi chegou a lançar o Pocophone F1 como parte do seu catálogo, mas até então tinha negado planos de trazer outros lançamentos da subsidiária para o país. Com a presença oficial da nova empresa, podemos esperar uma expansão considerável do catálogo de produtos oferecido por aqui.

A torcida agora é para que os lançamentos da POCO consigam reproduzir o estilo “hardware de ponta com preço acessível” que tanto deu destaque para a marca internacionalmente.