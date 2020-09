Xiaomi e Mercedes-Benz fecham ‘projeto especial’ com o Mi 10 Ultra

A fabricante chinesa Xiaomi e a montadora Mercedes-Benz anunciaram uma parceria que envolve o mais recente smartphone top de linha da companhia, o Mi 10 Ultra.

Quem fez o anúncio foi o CEO da Xiaomi, Lei Jun, por meio do seu perfil na rede social chinesa Weibo. Segundo o executivo, trata-se de um “projeto especial” que envolve fotografia e “uma jornada de exploração da imagem sem paralelos”.

A ação promocional não foi detalhada, mas parece envolver um tour feito em um dos modelos SUV da Mercedes-Benz. No caso da Xiaomi, a ideia é também divulgar a qualidade de fotos e vídeos capturados com o dispositivo. Anunciado em agosto de 2020, o Mi 10 Ultra tem um conjunto quádruplo de câmeras traseiras que inclui um sensor principal (48 MP), uma lente ultra-wide (20 MP com 128 graus), um sensor de profundidade para modo retrato (12 MP) e uma lente periscópica com zoom de até 120 vezes.

O cartaz que traz uma prévia da ação promocional.Fonte: Gizchina

Mais detalhes serão divulgados pela fabricante chinesa no dia 7 de setembro na região chinesa de Dunhuang. Ao menos por enquanto, a parceria será restrita ao país.