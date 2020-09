Xiaomi lança fone de ouvido sem fio com 12 horas de autonomia

A Xiaomi apresentou ontem (8), no Nepal, um novo fone de ouvido sem fio voltado para os praticantes de atividades físicas. Trata-se do Redmi SonicBass Wireless, que tem como principal destaque a autonomia da bateria, possibilitando 12 horas de reprodução contínua.

O design, no estilo colar de pescoço, que ajuda a evitar a queda dos fones durante os movimentos mais bruscos, é outro atrativo para quem não dispensa as músicas enquanto se exercita. E a novidade também possui a certificação IPX4, que protege contra o suor e respingos de água.

Diferente de outros modelos mais avançados da marca chinesa, que contam com a tecnologia de cancelamento de ruídos ativo, o SonicBass Wireless Earphone dispõe de uma solução “ambiental” para reduzir a interferência dos sons externos, enquanto você escuta suas canções preferidas, podcasts e emissoras de rádio.

Segundo a fabricante, é possível ouvir músicas por 12 horas sem precisar levar o SonicBass à tomada.Fonte: Facebook/Xiaomi Nepal

O novo fone da Xiaomi traz ainda “som superior e graves com qualidade profissional” e microfone embutido, que permite atender as ligações e dar comandos de voz. Já a conexão com o celular, o tablet, o notebook e os demais aparelhos é feita por meio da tecnologia Bluetooth 5.0.

Preço e disponibilidade

O primeiro fone de ouvido sem fio da Redmi com colar de pescoço estará disponível em breve nas lojas online e físicas do Nepal, nas cores azul e preto. Por lá, ele vai custar 2.099 rúpias nepalesas, o equivalente a pouco mais de R$ 94, em conversão direta pela cotação atual, sem levar em conta a incidência de impostos.

Por enquanto, não há informações sobre o lançamento do Xiaomi Redmi SonicBass Wireless no Brasil, mas a expectativa é de que ele também chegue a outros mercados nas próximas semanas.