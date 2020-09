Xiaomi Mi 10 Ultra chega ao topo do AnTuTu em benchmark

O smartphone top de linha Xiaomi Mi 10 Ultra, apresentado pela fabricante chinesa em agosto de 2020, teve o desempenho esperado no benchmark do AnTuTu: ele é o novo líder no serviço que mede a performance de celulares vendidos globalmente.

O dispositivo da Xiaomi conseguiu uma pontuação de 646.730, o que coloca o modelo no topo do atual ranking da plataforma. Ele supera por uma alta margem o iQOO 5, também apresentado em agosto deste ano, e o celular gamer ROG Phone 3. Smartphones das marcas Vivo, Oppo, BlackShark e Redmi complementam a tabela.

O Mi 10 Ultra conta com um processador Snapdragon 865, da Qualcomm, junto com 16 GB de RAM LPDDR5 e 512 GB de armazenamento interno. Em julho de 2020, a lista era bem diferente — mas também contava com um dispositivo com o mesmo chip na liderança.

O ranking válido para o mês de agosto de 2020.Fonte: AnTuTu

Vale lembrar que o AnTuTu é uma plataforma de testes que desempenho que pode não refletir a experiência de uso de todos os usuários.