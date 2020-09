Xuxa Meneghel rememora tempos de modelo em anúncio de biografia

Xuxa Meneghel revirou o baú e compartilhou uma foto para relembrar o período em que atuava como modelo. No clique, a apresentadora relembrou um ensaio fotográfico que fez em Nova York.

“TBT do ensaio em NY que fez parte do Book da Ford Models, nos anos 80. No livro ‘Memórias’ da Globo Livros tem mais fotos inéditas desse e de outros ensaios“, escreveu a eterna Rainha dos Baixinhos.

Nessa semana, após a ex-paquita Andrea Veiga postar uma foto ao lado da loira, Xuxa passou a relembrar momentos junto de Ayrton Senna.

“Nossa, foi o primeiro dia em que eu fiquei com o Beco… Caramba, saí do quarto com menos dois quilos (hahahaha). Putz, me dá essa foto. Foi o primeiro dia em que nós ficamos de verdade, depois de 15 dias namorando. Hahahaha! Nossa, olha minha cara ! Uau!“, escreveu a loira.

Cabe destacar que, embora ainda em pré-venda online, a autobiografia de Xuxa, intitulada Memórias, já está no topo de títulos mais vendidos na categoria de biografias de atores e atrizes no site da Amazon.

O livro, que além de ser especial por ter a história da Rainha dos Baixinhos, conta com o prefácio de Rita Lee, pessoa importante para a apresentadora.

Sobre a relação com a cantora, a loira revelou para a coluna de Leo Dias, do Metrópoles: “Ela sempre me curtiu. Passou um momento em que o povo falou coisas que não era eu. E ela acreditou que era eu que fazia e falava e me criticou. De uns anos pra cá, sem Marlene Matos, ela se aproximou“. Apesar de terem vivido um período distantes, as artistas se reaproximaram. “Ela chamava Sassa de netinha, Sa chamava ela de vó Rita. E aos poucos ela tava presente de novo“, celebrou. Confira: