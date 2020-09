Yashashime: novo anime continuará a saga de Inuyasha

A plataforma de streaming Crunchyroll confirmou na quarta-feira (23) que a série Yashashime: Princess Half-Demon deve estrear no catálogo em outubro. O anime está recebendo um bom hype dos fãs por ser uma continuação da saga Inuyasha, uma animação que fez sucesso nos anos 2000.

(Fonte: Sunrise/Reprodução)Fonte: Sunrise

O enredo e produção de Yashashime: Princess Half-Demon

O anime irá contar a história das filhas de Inuyasha e Sesshomaru em uma jornada através do tempo. Towa e Setsuna são gêmeas meio-youkai que acabam separadas durante um incêndio florestal. Buscando pela irmã, Towa acaba entrando em um túnel misterioso e vai parar no Japão da atualidade, onde é criada por Sota, o irmão de Kagome Higurashi.

Após 10 anos, o portal que separa as duas é reaberto e Towa reencontra a irmã, que agora é uma caçadora youkai a serviço de Kohaku. A surpresa negativa fica pelo fato de que Setsuna não se lembra da irmã. Em busca do passado perdido, as duas se juntam a Moroha, filha de Inuyasha e Kagome, em uma grande aventura.

A direção do anime é de Teruo Sato. Alguns nomes conhecidos da saga original estão de volta, como Yoshihito Hishinuma, Katsuyuki Sumisawa e Kaoru Wada, que atuam, respectivamente, nas funções de design de personagens, roteiros e trilha sonora.

Yashashime: Princess Half-Demon deve estrear simultaneamente no Brasil e no Japão. O anime entrará no catálogo de Crunchyroll no dia 3 de outubro.