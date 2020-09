Youtube Music libera recurso de letras de música para versão web

Nos últimos dias, o Youtube Music liberou abertamente o recurso de letras de música para sua versão web. A função já estava disponível nos aplicativos de Android e iOS desde maio deste ano e chegou nos navegadores em agosto, mas apenas para alguns usuários.

De acordo com testes em servidores paralelos, o recurso para web funcionará de maneira bastante similar à sua versão móvel para celulares: a interface mostrará a lista de reprodução em uma aba, enquanto as letras de música ficarão em outra.

Antiga interface do Youtube Music, com apenas uma aba. (Fonte: Youtube via Android Police / Reprodução)Fonte: Youtube via Android Police

Nova interface do Youtube Music, com duas abas. (Fonte: Youtube via Android Police / Reprodução)Fonte: Youtube via Android Police

A novidade faz parte do recente conjunto de inovações da plataforma, que implementa novas ferramentas já presentes em outros serviços, como o Google Music — em obsolescência. De acordo com o site Android Police, a adição pode indicar a intenção do Youtube Music de se tornar cada vez mais completo e semelhante aos seus concorrentes.

Como o recurso depende de mudanças e atualizações diretamente feitas nos servidores da empresa, não é possível obtê-lo de outra maneira mais rápida — contudo, o site Android Police afirma que em breve um número significativamente maior de usuários terá acesso à função. Ainda não há detalhes sobre o funcionamento ou integração da ferramenta nas versões para Chromecast e Android TV.