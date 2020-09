Yubico lança chave de segurança para celulares com USB-C e NFC

A companhia Yubico anunciou um novo modelo de chave de segurança USB-C para dispositivos digitais, a YubiKey 5 com NFC. A marca adicionou mais versatilidade ao seu token de autenticação, que agora pode desbloquear celulares e notebooks pela entrada USB-C ou pela conexão de curto alcance.

Chaves de autenticação para dispositivos digitais com USB-C ou NFC não são novidade no mercado. A própria Yubico já oferecia essas variações na sua linha YubiKey 5, entre opções com conexão USB-A; USB-A com NFC; USB-C e USB-C com entrada Lightning para dispositivos Apple. Entretanto, é a primeira vez que a marca oferece a combinação entre a mais recente entrada universal e NFC.

A funcionalidade da chave de autenticação dispensa maiores explicações: as chaves físicas oferecem mais uma camada de segurança para eletrônicos — notebooks, computadores, celulares e tablets — para garantir maior segurança em casos de roubo, furto ou de acessos indesejados.

Yubico/Divulgação

Com combinações de conexões, as chaves físicas se tornam mais versáteis e compatíveis com uma lista maior de dispositivos. O que antes era uma escolha — entre chaves USB-C ou somente NFC — passa a vir em um só produto, ainda que venha por um custo adicional.

A YubiKey 5C NFC já está disponível fora do Brasil por US$ 55, exatamente US$ 5 a mais que a chave USB-C convencional. Segundo a Yubico, a nova chave oferece suporte para iOS, Android, Windows 10, macOS e Linux. O dispositivo pode ser adquirido no site oficial da companhia.