Zagueiro do Palmeiras e goleiro do Atlético-MG entram no time ideal do Prêmio ESPN Bola de Prata; veja a seleção após 8 rodadas

A oitava rodada do Campeonato Brasileiro no 51º Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet teve como destaque as ótimas atuações de jogadores jovens. Em especial, a dos atacantes Gabriel Veron, do Palmeiras, 18, e Brenner, do São Paulo, 20, que entraram no segundo tempo e mudaram o panorama das partidas.

Na vitória do alviverde sobre o Red Bull Bragantino, Veron entrou aos 20 minutos do segundo tempo, empatou o jogou aos 29 e deu o passe para o gol de Willian nos acréscimos. Já Brenner, autor do gol da vitória no clássico sobre o Corinthians na sexta rodada, saiu do banco novamente para comandar outro triunfo tricolor. No segundo tempo, ele marcou o gol de empate aos 4 minutos e depois fez uma linda jogada, driblando defensores do Fluminense e mandando a bola da trave. No rebote, Luciano, livre, virou.

Gabriel Menino, volante do Palmeiras de 20 anos, foi outro destaque da rodada, com uma assistência na vitória sobre o RB Bragantino. Miranda, zagueiro do Vasco de 20 anos, que foi muito bem na vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, e Guga, lateral direito do Atlético-MG, 22, também entraram na seleção dessa 8ª rodada.

Outros destaques dessa rodada, entre os maiores pontuadores, foram o lateral esquerdo Felipe Jonatan, do Santos, que marcou o gol da vitória sobre o seu ex-clube Ceará; Thiago Galhardo, do Internacional, com um gol e uma assistência; e novamente Éverton Ribeiro, do Flamengo, autor de mais um lindo gol.

A seleção da oitava rodada do Bola de Prata ficou assim: João Paulo (Santos), Guga (Atlético-MG), Miranda (Vasco), Léo (São Paulo) e Felipe Jonatan (Santos); Edson (Atlético-MG), Gabriel Menino (Palmeiras), Benítez (Vasco) e Éverton Ribeiro (Flamengo); Gabriel Veron (Palmeiras) e Brenner (São Paulo). Técnico: Fernando Diniz (São Paulo)

Melhores do Brasileirão na 8ª rodada

Lucas Lima e Gabriel Veron comemoram gol do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino

Rafael e Gómez entram na seleção

Titular do Atlético-MG, que tem uma das defesas menos vazadas do Brasileirão, o goleiro Rafael, ex-Cruzeiro, entrou na seleção do Bola de Prata após essa oitava rodada. Na vitória sobre o Coritiba, Rafael não levou gol pela quarta vez nesse Brasileirão e deixou assim Fernando Miguel, do Vasco, para trás.

Outra novidade na seleção do Bola de Prata foi o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, que entrou no lugar de Luccas Claro, do Fluminense. Vencedor do prêmio no ano passado, o paraguaio é o único ganhador de 2019 na seleção nessa rodada.

Já Thiago Galhardo aumentou sua vantagem na liderança do Bola de Ouro, após mais uma boa atuação pelo Internacional. Contra o Bahia, o atacante marcou um gol de pênalti e deu uma assistência para Patrick, outro Colorado na seleção do campeonato.

A seleção do Bola de Prata após a 8ª rodada ficou assim: Rafael (Atlético-MG), Saravia (Internacional), Gustavo Gómez (Palmeiras), Leandro Castán (Vasco) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Dodi (Fluminense), Rodrigo Lindoso (Internacional), Vinícius (Ceará) e Patrick (Internacional); Marinho (Santos) e Thiago Galhardo (Internacional). Técnico: Jorge Sampaoli (Atlético-MG).

Seleção do Bola de Prata após oito rodadas do Brasileirão

Comentarista analisou as atuações do time paulista nos últimos jogos

Goleiro Clube Jogos Pontos Rafael Atlético-MG 7 5,27 Fernando Miguel Vasco 7 5,24 João Paulo Santos 6 5,21 Tiago Volpi São Paulo 8 5,18 Gatito Fernández Botafogo 7 5,1

Lateral-direito Clube Jogos Pontos Saravia Internacional 6 5,49 Guga Atlético-MG 6 5,22 Calegari Fluminense 4 5,17 Patric Sport 8 4,99 Fágner Corinthians 5 4,99

Zagueiro Clube Jogos Pontos Leandro Castán Vasco 5 5,78 Gustavo Gómez Palmeiras 6 5,59 Ricardo Graça Vasco 5 5,58 Diego Costa São Paulo 5 5,5 Luccas Claro Fluminense 7 5,5

Lateral-esquerdo Clube Jogos Pontos Guilherme Arana Atlético-MG 7 5,39 Moisés Internacional 7 5,26 Reinaldo São Paulo 6 5,07 Filipe Luís Flamengo 7 5,07 Juninho Capixaba Bahia 5 5,01

Volante Clube Jogos Pontos Rodrigo Lindoso Internacional 6 5,34 Dodi Fluminense 8 5,25 Edenílson Internacional 7 5,22 Andrey Vasco 6 5,17 Jair Atlético-MG 7 5,14

Meia Clube Jogos Pontos Patrick Internacional 8 5,45 Vinícius Ceará 5 5,41 Arrascaeta Flamengo 7 5,37 Daniel Alves São Paulo 5 5,33 Claudinho Bragantino 7 5,29

Atacante Clube Jogos Pontos Thiago Galhardo Internacional 8 5,96 Marinho Santos 8 5,54 Luciano São Paulo 7 5,45 Cano Vasco 7 5,32 Gabigol Flamengo 7 5,21

Técnico Clube Jogos Pontos Jorge Sampaoli Atlético-MG 7 6,5 Eduardo Coudet Internacional 8 6,44 Ramon Menezes Vasco 7 6,29 Odair Hellmann Fluminense 8 6,13 Paulo Autuori Botafogo 7 6,07