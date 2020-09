Zé Felipe surpreende, confessa ter ciúme doentio e desabafa

Zé Felipe falou novamente sobre seu relacionamento com Virgínia Fonseca e acabou admitindo que tem um ciúme doentio das pessoas com quem convive. A informação foi revelada por ele para o Hora do Faro, da Record, que será exibido neste domingo (6).

De acordo com o cantor, além de Leonardo, os irmãos e a noiva são algumas das vítimas deste sentimento. O artista ainda garantiu que tem problemas de memória e não recorda algumas datas importantes, como o aniversário de namoro.

“Eu tenho ciúmes de todo mundo. Demais. Tenho ciúme dela [Virgínia], dos meus irmãos, do meu pai”, disparou Zé Felipe em papo com Rodrigo Faro.

Sobre não lembrar a data de aniversário de namoro com a influenciadora, o famoso disse: “Eu sou desligado demais”. “Ele é muito no mundo de Nárnia, sabe?“, comentou Virgínia.

No dominical, o casal também vai participar de um jogo da afinidade. Os dois encaram vários desafios e contam com a ajuda virtual de contatos do apresentador da Record.

Recentemente, o casal revelou que já estão planejando o casamento. “Aqui é ligeiro”, brincou o filho de Leonardo em entrevista para Leo Dias. “Eu sou muito impulsivo, sabe? Eu não tenho medo não, eu vou de cabeça. A vida é muito curta pra gente não ser feliz“, disse ainda.

“A gente tem que buscar a felicidade e ser feliz cada dia mais”, completou ele, que foi alvo de uma brincadeira por parte da amada dias atrás, em seu canal no YouTube, quando a influenciadora digital contou que estava grávida.