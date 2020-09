Zen 3: vazam detalhes da nova arquitetura para processadores da AMD

A nova arquitetura Zen 3, da AMD, que será aplicada nos processadores AMD Ryzen 4000 “Vermeer”, previstos para o fim deste ano, será apresentada oficialmente ao público no dia 8 de outubro, mas um recente vazamento trouxe detalhes importantes sobre o lançamento. De acordo com as informações, a estrutura tradicional, composta por unidades CCD (Core Chiplet Die) e CCX (Core CompleX), deve ser mantida. O que muda é a capacidade de modos de trabalho.

Aparentemente, cada chip carregará apenas uma CCD, e suas unidades CCX podem conter até oito núcleos – operando em single ou dual thread. Ou seja, com menos componentes, o equipamento será capaz de operar com a mesma potência da Ryzen 9 3950X, já no mercado, que utiliza duas CCD com duas unidades CCX para disponibilizar o mesmo número de núcleos atingido pela novidade.

– DDR4 3200MHz / Dual Channel

– Scalable Data Fabric (connects CCD-I/O-Mem interface)

– GMI2 : 2 Data Fabric ports. connection for CCDs.

– 2 8×16 PCIe controller Gen 4, USB 3.1 Gen2 x4 Credit : @CyberCatPunk — ???? (@harukaze5719) September 12, 2020

Ainda segundo o perfil do Twitter CyberCatPunk, cada núcleo terá 512 KB de cache L2 dedicada (4 MB por CCX) e um total de 32 MB de cache L3 partilhado por CCD, o que promete reduzir latências de maneira significativa e melhor desempenho de instruções por ciclo (IPC).

Outro aprimoramento diz respeito ao suporte a controladores RAM, que chegará a um total de 1 TB DDR4 a 3.200 MHz, 512 GB por canal. No próximo mês, descobriremos tudo o que a fabricante pretende entregar para seus consumidores.