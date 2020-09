Zilu e novo namorado revelam quem é mais fogoso na hora ‘H’ · .

Zilu Godoi e o novo namorado, Antonio Casagrande, revelaram detalhes da vida íntima do casal em um quiz publicado no canal da socialite, Coisas de Zilu, no YouTube. A ex-mulher de Zezé Di Camargo confessou que, quando o assunto é a hora ‘H’, ela é a mais fogosa. “Acho que sou eu”, afirmou a mãe de Wanessa. “Acho que estamos em um equilíbrio, mas acho que ela tem um pouquinho mais”, ponderou ele.

Juntos desde abril deste ano, os dois também entregaram quem é o mais ciumento da relação. “Acho que é ele. Ele liga, quer saber o que eu estou fazendo, onde eu fui, se eu já cheguei. Ele é um ciumento normal”, disse ela.

“Mas não pego no pé. É muito mais um cuidado. A quantidade de fãs que ela tem, de elogios que recebe, não dá para ter muito ciúmes, tem que relevar um pouquinho”, defendeu-se. “Você é um ciumento gostosinho”, brincou a empresária.

Quando questionados sobre quem é mais romântico, os pombinhos entraram em um acordo: “Ele que traz flores, faz meu jantarzinho, que se preocupa com que eu preciso. O café da manhã que ele faz, não tem ideia”, elogiou Zilu. Ela ainda falou o motivo de não mostrar o namorado preparando a refeição: “Ele está sempre fazendo meu café da manhã de cueca”.

Assista ao vídeo abaixo:

Recentemente, Zilu abriu o coração em seu canal sobre não ter se fechado para relacionamentos após separação de Zezé, em 2012. Aos 62 anos de idade, ela disse que respeitou o período de luto, mas não se deixou abalar por muito tempo.

“Nunca tive medo de me abrir de novo. Faz seis anos que me separei. Fiquei dois anos enclausurada, sofrendo, chorando e me descabelando… Achei que a vida não continuaria de uma maneira legal. Pensava: ‘onde vou buscar a minha felicidade?’. Mas felicidade são momentos e coisas que as pessoas nos proporcionam”, declarou.

