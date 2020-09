Zilu segue os passos da noiva de Zezé Di Camargo e arrasa no TikTok

Graciele Lacerda, atual noiva de Zezé Di Camargo, já faz sucesso com seus vídeos no TikTok há algum tempo, mas agora, Zilu Camargo, ex do cantor, também resolveu entrar na onda do momento.

Na rede social, a mãe de Wanessa Camargo está arrasando com suas criações e deixou os seguidores felizes em tê-la em mais uma plataforma para interação. Nos comentários dos seus vídeos, ela vem acumulando elogios.

“Que legal te ver aqui no TikTok, te admiro muito e te acho uma guerreira. Felicidades“, desejou uma fã. “Você está muito parecida com a Wanessa, as duas são muito lindas“, elogiou outra, citando a filha da socialite.

Em um dos vídeos, Zilu surgiu dançando ao som de uma música que falava de saudades e acabou levantando questionamentos sobre de quem ela estava se referindo. “Eu morro de saudade, sem você aqui“, dizia a letra.

Já em outra publicação, a famosa surgiu plena em sua jacuzzi, com um cenário noturno e sofisticado. Para completar, ela ainda deu vários closes de fio dental, deixando seu corpão em evidência, no auge dos seus 61 anos.

“Viver é obrigação, mas curtir a vida é uma escolha! Let’s enjoy“, escreveu na legenda, fazendo com que os admiradores deixassem mensagens de incentivo. “Beijos de luz para as inimigas! Adoro“, disparou uma.

“Aí sabe usar o dinheiro pra benefício mesmo viu, diferente de tantas que vemos! Mulherão da p#rr@“, afirmou outro.

Confira: