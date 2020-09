ZTE revela o Axon 20, primeiro celular do mundo com câmera sob a tela

A fabricante chinesa ZTE apresentou oficialmente nesta terça-feira (1º) o seu novo smartphone, o ZTE Axon 20 5G. Além do suporte à nova geração de conectividade móvel, o dispositivo se destaca pela câmera frontal “invisível”, posicionada sob a tela para deixar todo o espaço do painel dedicado à exibição de conteúdo.

O processador Snapdragon 765G, da Qualcomm, não é o modelo mais avançado da fabricante, mas também não desaponta em desempenho. O modelo traz ainda uma tela de 6,92? com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 90 Hz. Junto com o áudio DTS:X Ultra 3D, a fabricante promete uma “experiência cinematográfica” de consumo de conteúdos.

Em termos de RAM e armazenamento interno, há variações de acordo com o bolso do consumidor. Já a bateria de 4.220 mAh é acompanhada de um carreegamento rápido Qualcomm Quick Charge 4+ de 30W. O leitor biométrico também fica na tela e o modelo tem espaço para dois chips SIM.

Revolução

O segredo da ZTE para posicionar a câmera atrás do display envolve cinco tecnologias diferentes de design, posicionamento de componentes, matéria-prima das peças e funcionamento de algoritmo a nível de software.

O material utilizado tem alta transparência, incluindo novas películas que melhoram a captura de luz pelo sensor que fica atrás do painel. Um chip independente ajuda a fazer a sincronização de cores entre a tela e o sensor, enquanto outros componentes reduzem a interferência e o impacto no retrato final. Além disso, uma matriz desenvolvida pela ZTE ainda “otimiza os pixels e melhora a consistência do display, criando uma transição mais natural”.

As variações de cor do Axon 20 5G.Fonte: ZTE

Por fim, um algoritmo do aplicativo da câmera melhora o desempenho em geral, inclusive em ambientes de iluminação baixa ou intensa demais, com ajuste dinâmico de distância focal e controle de contraste. Técnicas similares estão em desenvolvimento por outras companhias, como Xiaomi e Oppo, e deve estrear em breve.

Na traseira, o esquema de câmeras é quádruplo e conta com um sensor principal (64 MP), uma lente ultra-wide (8 MP), uma macro (2 MP) e um sensor de profundidade (2 MP).

Disponibilidade

O ZTE Axon 20 5G será vendido por enquanto somente na China a partir de 10 de setembro, mas a pré-venda já começou — e ele dificilmente chegará aos mesmos mercados em que a Huawei está banida, já que a empresa sofre as mesmas acusações de espionagem governamental.

O modelo tem variações em azul, roxo, preto e laranja e três alternativas de configuração: 6 GB de RAM e 128 GB de espaço, 8 GB de RAM e 128 GB de espaço e 8 GB e 256 GB de espaço. Em conversão direta de moeda do yuan para o real, os preços vão de aproximadamente R$ 1,7 mil a R$ 2,2 mil.