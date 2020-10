​​​​​​​Com novidade e reforços, Vasco mostra confiança para enfrentar o Atlético-MG

A confiança do Vasco está em dia para enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro. E o técnico Ramon Menezes preparou uma “armadilha” para o jogo contra o Atlético-MG, neste domingo, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada. O Gigante da Colina vai com três zagueiros e reforçado por um trio de jogadores.

Ramon vai escalar Miranda na lateral direita, no lugar de Yago Pikachu. Sendo assim, o Vasco terá três zagueiros contra o Atlético-MG. Ricardo Graça retorna ao time e forma o setor com Leandro Castán.

Além de Ricardo Graça, Ramon Menezes terá mais dois reforços: o volante Andrey e o meia Benítez, um dos destaques do time na temporada. O trio está recuperado de lesões na coxa. Já Juninho será desfalque após sentir dores na coxa.

Ramon Menezes deve mandar o Vasco a campo com a seguinte escalação: Fernando Miguel; Miranda, Ricardo Graça, Leandro Castán e Henrique; Andrey, Marcos Júnior (Bruno Gomes) e Benítez; Vinícius, Talles Magno e Cano.

Confiança no Vasco

O técnico sabe o nível de dificuldade do Brasileiro, mas mostra confiança no Vasco para a sequência de jogos pelo torneio.

“O Brasileiro é muito difícil, dentro ou fora de casa, sempre é uma dificuldade grande. São grandes adversários que teremos pela frente. A começar pelo líder do Brasileiro, o Atlético-MG, que teremos pela frente no domingo. Temos que respeitar, mas somos Vasco da Gama. E pode ter certeza que os adversários começaram a nos respeitar. Mas são jogos decisivos, todos com cargas de final. Temos muitos atletas jovens, a pressão sempre existe, a dificuldade também, mas estamos indo muito bem”, declarou Ramon, à Vasco TV.

O Vasco está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos em 12 jogos.