007: novo filme gastou R$ 400 mil em Coca-Cola para cena de ação

O novo filme da franquia 007, Sem Tempo para Morrer, teve um orçamento estimado em US$ 250 milhões, e desse valor, aproximadamente US$ 70 mil (aproximadamente R$ 400 mil) foi gasto em Coca-Cola. De acordo com o coordenador de dublês, Lee Morrison, o refrigerante foi usado para deixar as ruas da cidade de Matera menos escorregadias durante sequências de ação.

Morrison conversou com a revista Total Film e falou que já usou Coca-Cola em cenas de ação para outros filmes e que, além de oferecer mais segurança aos dublês, no final, a bebida deixa o chão parecendo ainda mais limpo.

“Coca-Cola é muito eficiente para evitar derrapagens e coisas assim”, comentou Morrison . Eu já fiz isso em outros filmes, mas nunca usamos tanto refrigerante. Gastei quase € 60.000 jogando Coca-Cola em Matera. Sem contar que, depois que você lava a rua para tirar a Coca do chão, ela fica parecendo mais limpa do que nunca”.

Daniel Craig com o diretor Cary Joji Fukunaga, nos bastidores de ‘Sem Tempo para Morrer’Fonte: IMDb/Reprodução

Na cena em questão — que pode ser vista nos trailers do filme — o refrigerante foi jogado em uma sequência que mostra James Bond pulando uma rampa de mais de 7 metros a quase 100 Km/h. Ao todo, foram utilizados 8.400 galões de refrigerante para evitar que a moto escorregasse durante a cena.

Sem Tempo para Morrer foi adiado duas vezes devido à pandemia do novo coronavírus, e agora está previsto para chegar aos cinemas no dia 2 de abril de 2021.