007: Sem Tempo Para Morrer é adiado novamente

A MGM informou hoje (2), que o próximo filme da franquia 007, Sem Tempo para Morrer, foi adiado novamente devido à pandemia do novo coronavírus. O longa agora está previsto para chegar aos cinemas no dia 2 de abril de 2021.

Com a mudança, o 25º filme da franquia irá estrear exatamente um ano após a data original. O longa foi a primeira grande produção a sofrer alteração na data de lançamento, com a Universal passando para 12 de novembro no Reino Unido e 20 de novembro na América do Norte.

A nova mudança foi provavelmente impulsionada pelo fracasso comercial de Tenet. O novo filme de Christopher Nolan custou aproximadamente US$ 200 milhões para a Warner (sem o marketing) e arrecadou apenas US$ 285 milhões. O novo filme de James Bond teve um orçamento parecido, o que justifica a preocupação do estúdio.

Em um comunicado, os produtores da MGM, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, afirmaram que “Entendemos que o adiamento vai ser decepcionante para nossos fãs, mas estamos ansiosos para compartilhar Sem Tempo para Morrer no ano que vem”.

Daniel Craig e Ana de Armas em ‘Sem Tempo para Morrer’Fonte: IMDb/Reprodução

Com a mudança, a próxima grande estreia ficaria com Soul, a nova animação da Pixar, agendada para 20 de outubro. Porém, rumores apontam para uma possível estratégia de lançar o filme no Disney+. Mulher-Maravilha 1984 e Duna, outras duas grandes produções ainda marcadas para estrear nos cinemas em 2020, também podem ser adiadas para 2021.

Com direção de Cary Fukunaga (True Detective) que também assina o roteiro ao lado de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Neal Purvis e Robert Wade (que escreveram os roteiros dos 7 últimos filmes da franquia), Sem Tempo Para Morrer marca a despedida de Daniel Craig como o agente 007. O filme ainda conta com os retornos de Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Christoph Waltz e Jeffrey Wright, além de Rami Malek como o vilão e de Lashana Lynch como uma nova agente 00.