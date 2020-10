03 modelos de negócios digitais para empreender

Existem diversas vantagens em trabalhar na internet, e os negócios digitais são muitos hoje em dia, e merecem a atenção de quem está pensando em ampliar seus negócios, para além da loja física.

Esse é um dos pilares da transformação digital que estamos passando.

O mercado online vem sofrendo uma grande inovação que está mudando nossa forma de pensar e empreender.

Sem contar, que com o distanciamento social, a procura por compras online aumentaram muito, fazendo com que aumentassem também o número de lojas virtuais.

O modo do cliente enxergar as vendas também mudou, hoje em dias eles estão bem mais exigentes, e estão pesquisando mais antes de concluir suas compras, preferindo muito mais qualidade do que quantidade.

Os negócios digitais vem entregando resultados surpreendentes, mesmo com esse período de pandemia.

Trabalhar na internet têm suas vantagens, como o alcance, uma loja virtual pode alcançar o mundo todo se quiser, pois as pessoas tem acesso de qualquer lugar.

Claro que, isso depende da logística de cada loja, mas não pode-se negar que o alcance é bem maior do que uma loja física.

Sem contar na redução de custos, pois manter uma loja física custa muito mais, devido o aluguel, água, luz, impostos entre outros. Já na loja virtual não existem esses gastos, existem outros, porém bem menores.

Modelos de negócios digitais

Empreender nesse negócio requer negociação com fornecedores, cuidado com o estoque e distribuição da mercadoria.

Um fator importante é a vitrine da loja, que é o cuidado com as fotos que serão postadas, as informações dos produtos e as formas de pagamento.

Essa opção de negócio digital, geralmente, é procurado por empreendedores que não possuem muitos recursos para criação e divulgação da marca.

Nessa plataforma encontram-se diversa lojas diferentes em um mesmo espaço.

As mais conhecidas são Mercado Livre e OLX. Porém, outras marcas estão adaptando-se a essa forma de negócio.

Graças a internet, muitos profissionais podem oferecer seus serviços online, que é o caso dos consultores.

Esse tipo de serviço possibilita mais agilidade e praticidade de atendimento, inclusive para o consumidor.

Os atendimentos podem ser realizados através do e-mail, chat ou videoconferências.

Hoje em dia, vale e muito investir nos negócios digitais, portanto, se tem uma loja física, vale a pena rever e planejar migrar para o mundo digital também.