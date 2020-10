10 características do empreendedor de sucesso

Empreendedores de sucesso ao redor do mundo

O programa Empretec do SEBRAE (falamos desse programa aqui) informa 10 características dos empreendedores de sucesso, baseadas nos empreendedores de sucesso ao redor do mundo. E é sobre essas características que vamos falar neste artigo.

Confira as 10 características dos empreendedores de sucesso:

Busca de Oportunidades

O empreendedor enfrenta desafios! Sempre inova e é proativo. Possui atitudes para gerar oportunidades de expansão do seu negócio.

Riscos Calculados

Analisa os riscos, entende a situação e planeja suas decisões.

Qualidade e Eficiência

Esse empreendedor está sempre se adequando à realidade. Entende seu processo de venda para manter a qualidade do seu negócio.

Persistência

O empreendedor persistente possui foco nos seus objetivos. Entretanto, aprende com o que não deu certo e experimenta novas estratégias.

Comprometimento

O comprometimento do empreendedor é com o os objetivos do seu negócio. Esse empreendedor está sempre disposto a trabalhar constantemente para alcançar as suas metas.

Informações

O empreendedor que se mantém informado tem mais base para as suas decisões. Esse empreendedor está sempre informado sobre o mercado, os consumidores e possíveis oportunidades de negócios.

Estabelecimento de Metas

O empreendedor que estabelece metas se mantém motivado. Por isso as metas estabelecidas são sempre específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais.

Planejamento e Monitoramento

O pensamento estratégico faz parte do sucesso do empreendimento. O empreendedor que tem clareza do seu objetivo sempre planeja de forma estratégica suas ações, e ajusta seu planejamento conforme a necessidade.

Persuasão e contatos

O empreendedor que sabe se comunicar chega mais longe! Para isso é importante se relacionar bem com as pessoas, tendo uma boa capacidade de persuadir. Uma rede de contatos pode ser um ativo gerador de oportunidades.

Independência

O empreendedor independente e autoconfiante sabe lidar melhor com os desafios do mundo dos negócios. Confiar na sua capacidade é fundamental!