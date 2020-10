10 notícias de tecnologia para você começar o dia (08/10)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quarta-feira (07). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Documentário do TecMundo vence Prêmio ESET de Jornalismo. ‘Realidade Violada – Débito ou Crédito’, do TecMundo, recebeu as melhores pontuações globais nas avaliações de toda a mesa do júri.

2. PS5: Sony revela vídeo do console sendo desmontado peça a peça. Conheça a arquitetura do gigantesco PS5 neste novo vídeo oficial.

3. ‘Acabou tudo isso’: Auxílio Emergencial não será prorrogado. Ministro da economia garante que as medidas emergenciais, que causarão um rombo de R$ 900 bilhões nas contas federais, não serão prorrogadas.

4. Índia quer comprar divisão comercial da Embraer. Aeroespacial brasileira quer apenas ‘parcerias de crescimento’.

5. PS5: áudio Tempest 3D não estará disponível para TVs no lançamento. Segundo um post da Sony no PlayStation.Blog, a tecnologia ainda está em desenvolvimento.

6. Alguém instalou Crysis 3 na memória de vídeo da RTX 3090. Um engenheiro de software resolveu fazer o teste rodando Crysis 3 diretamente na memória interna da placa.

7. The Last of Us Part 2: clickers apresentam um bug bizarro e hilário. O usuário wandnmore do fórum Reddit teve um encontro muito esquisito e engraçado com as criaturas durante seu segundo gameplay do jogo.

8. Hackers podem prender usuários de cinto de castidade masculino. Vulnerabilidade foi encontrada no app do dispositivo da empresa chinesa Qiui, que também vazou dados de usuários.

9. PIX permitirá compra de carros, casas e parcelamentos em 2021. A funcionalidade deve ser lançada em novembro e já tem futuras expansões.

10. Longe da falência, Oi avança com seu plano de recuperação. Juiz homologou estratégia da empresa e rejeitou pedidos de adiamento de bancos.