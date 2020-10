10 notícias de tecnologia para você começar o dia (09/10)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quinta-feira (08). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. POCO X3 NFC chega ao Brasil por até R$ 3.300. Nesta quinta-feira (08), a Xiaomi oficializou a chegada da família POCO ao Brasil.

2. PS5 teve fatia de 72% das vendas de consoles da nova geração nos EUA. O estudo foi realizado pela VGM, uma empresa de pesquisa de mercado, com 511 jogadores dos Estados Unido.s que desejam adquirir a nova geração.

3. Mortal Kombat 11 Ultimate revela lutadores Rambo, Mileena e Rain. Novo trailer destaca os personagens do Kombat Pack 2. Jogo terá upgrade grátis para o PlayStation 5 e Xbox Series X!

4. Scania testa caminhão movido a energia solar. Modelo com painéis fotovoltaicos que cobrem toda a superfície do veículo vai rodar inicialmente apenas na Suécia.

5. Xbox Series X não tem problemas de aquecimento, segundo relatos. Depoimentos compartilhados nas redes sociais dizem que ‘você pode aquecer seu apartamento’ com o Xbox Series X, mas aparentemente são falsos.

6. The Boys 2×8: equipe finalmente luta contra Homelander (PREVIEW). Com a ajuda de Butcher e Starlight, os The Boys finalmente encaram seu desafio final contra Homelander; confira o preview completo do último episódio!

7. Mercado Livre oferece até 45% de desconto em assinatura no HBO GO. Com a parceria, usuários do e-commerce podem utilizar seus créditos do Mercado Pontos para assinar o serviço de streaming com descontos que variam de 10% a 45%.

8. Xbox Series X: Aaron Greenberg fala mais sobre o preço dos jogos. Segundo o chefe de marketing do Xbox, os fãs serão prioridade na hora da precificação dos títulos originais da Microsoft.

9. Patente mostra como Apple pode retirar notch da tela dos iPhones. Empresa quer colocar sensores sob o display para garantir ‘tela infinita’.

10. Apple deve manter o notch pelo menos até o iPhone 13.nSegundo especialista em vazamentos, entalhe no topo da tela vai diminuir, mas permanece até a próxima geração de celulares.