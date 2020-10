10 notícias de tecnologia para você começar o dia (14/10)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última terça-feira (13). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Amazon Prime Day: As melhores ofertas AO VIVO. O evento mais esperado pelos assinantes do Amazon Prime chegou. Confira em tempo real as melhores ofertas que encontramos.

2. Apple anuncia iPhone 12 com modelos Mini, Pro e Pro Max. Quatro modelos são os primeiros da empresa com 5G e usam o poderoso processador Apple A14 Bionic.

3. Som de início do PS5 pode ter sido revelado por Burger King. Sim, por mais estranho que pareça, pode ser que o Burger King tenha feito teaser da interface do PS5.

4. Streamer é assaltado durante live, mas é salvo por seus seguidores. Guixxm estava no meio de uma transmissão quando dois assaltantes invadiram sua casa, o que felizmente ajudou a chamar a polícia.

5.Navegador lançado na China ultrapassa censura e vira sucesso. O Tuber é capaz de liberar acesso a redes sociais como o Facebook, mas bloqueia conteúdos políticos e pede cadastro.

6. Google pode ser obrigada a vender o Chrome pela justiça americana. A decisão da venda compulsória do Chrome pode ser tomada para evitar que a Google utilize o navegador como estratégia no setor de publicidade digital.

7. Figurinhas de Whatsapp: melhores apps para baixar. As figurinhas do Whatsapp têm-se mostrado como uma das grandes formas de comunicação contemporânea.

8. Cyberpunk 2077 ganha novas screenshots com mais detalhes do game. As imagens foram reveladas através do Twitter oficial do game, para aumentar ainda mais o hype dos fãs, confira!

9. Age of Empires 3, Katana Zero e mais chegam ao Game Pass; veja o que sai. Diversos jogos serão adicionados e alguns outros vão sair do catálogo! Veja as novidades.

10.Apple HomePod Mini é anunciado por US$ 99. O novo alto-falante vem acompanhado de melhorias na assistente Siri.