10 notícias de tecnologia para você começar o dia (16/10)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quinta-feira (15). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1.PS5: Sony finalmente divulga a interface do console [VÍDEO]. O vídeo foi publicado hoje (15), com vários detalhes do sistema do console de nova geração da Sony.

2. Hackers invadem câmeras domésticas e divulgam vídeos íntimos. As imagens foram recolhidas de câmeras IP por cibercriminosos para venda e publicação em sites pornográficos.

3. PSN recebe Promoção de Halloween com até 60% de desconto. Jogos como Death Stranding, MediEvil e DOOM Eternal estão com descontos incríveis!

4.Nova pandemia? Coronavírus suíno pode infectar humanos. A cepa encontrada em porcos chineses, também originada de morcegos, causa diarreia incontrolável e vômito.

5. Jetpack é visto sobrevoando Aeroporto de Los Angeles (de novo). Funcionários do Aeroporto de Los Angeles relataram o suposto sobrevoo em área restrita, um mês após uma ocorrência semelhante.

6. Smash Bros: Steve de Minecraft parece segurar outra coisa em pose. O protagonista de Minecraft chegou ao jogo de luta do Switch com uma animação bem sugestiva e hilária.

7. Nubank é líder isolado na corrida por cadastro de chaves PIX. Outras duas fintechs estão em segundo e terceiro lugares, à frente de cinco grandes bancos.

8.Banda faz show com membros e público dentro de bolhas de plástico. A banda americana The Flaming Lips já havia se apresentado dentro de bolhas, mas desta vez incluiu cada pessoa da plateia numa bolha individual.

9. Contel: nova operadora chega a todo o Brasil ainda em outubro. Empresa de origem gaúcha vai usar rede da TIM para oferecer planos pré-pagos com vários benefícios e rápido atendimento.

10. É possível roubar carros em Cyberpunk 2077. A desenvolvedora confirmou que os jogadores poderão roubar diversos carros em Night City!