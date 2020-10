10 notícias de tecnologia para você começar o dia (28/10)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última terça-feira (27). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Meteoro corta o céu da Bahia e assusta moradores; veja vídeo. Um clarão, seguido de forte estrondo, assustou moradores de cidades do baixo sul do estado.

2. Cyberpunk 2077 é adiado (novamente) e chega somente em dezembro. O game foi adiado mais uma vez e chegará 21 dias depois do previsto.

3. PS5 começa a receber vídeos de unboxing (e o console é gigante). Veja com mais detalhes as especificações do console e do controle DualSense!.

4. Immortals Fenyx Rising é maior que a soma de suas partes. Testamos Immortals Fenyx Rising, a nova aventura da Ubisoft que mistura elementos de Zelda e Assassin’s Creed.

5. Cientistas enviam cão-robô da Boston Dynamics a Chernobyl. Spot, um robô inspirado em cachorro, foi enviado para Chernobyl por cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido.

6. NASA testa motores iônicos para futuras viagens à Lua e a Marte. Sistema de propulsão é mais econômico e 4 vezes mais poderoso do que o das naves atuais.

7. Bandidos tentam roubar Tesla e se dão mal; aplicativo ajudou dona. Annabelle Brett perseguiu o veículo, dificultou a vida dos criminosos com a plataforma mobile e chamou a polícia.

8. Netflix anuncia série live action de Assassin’s Creed. E talvez adapte uma das sagas mais queridas pelos fãs!

9. Samsung Galaxy S21 pode vir sem carregador e fones na caixa. Fontes não identificadas mencionam que a companhia estuda colocar o acessório como ‘opcional’ nos próximos lançamentos.

10. Xiaomi lança Redmi K30S com tela de 144Hz e Snapdragon 865. O produto é similar ao Mi 10T, mas com diferenças na memória.