10 notícias de tecnologia para você começar o dia (29/10)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quarta-feira (28). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Clientes da Claro NET estão sem internet em várias partes do Brasil. Grandes cidades do Sul e Sudeste são as mais afetadas, segundo o DownDetector.

2. PS Plus de novembro tem Shadow of War e Hollow Knight de PS4 e game de PS5. O anúncio traz dois títulos de peso e ainda de bônus um de PS5!

3. Após 5 anos, mod de história de The Witcher finalmente está pronto. Missão ‘Farewell of the White Wolf’ expande a história do epílogo e adiciona mais drama ao romance de Yen e Geralt.

4. Auxílio Emergencial: veja quem recebe os R$ 300 hoje (28). Aos beneficiários do Bolsa Família será paga a segunda parcela da extensão do programa.

5. Donos dos ‘Uber dos ônibus’ protestam em SP contra restrição. Decisão que limita a venda de passagens aos percursos ida e volta inviabilizaria o funcionamento das plataformas.

6. Algoritmo dispensa motoristas e Uber será processada. Motoristas dispensados e bloqueados do app da empresa teriam cometido fraudes, mas não puderam se defender ou ter acesso detalhes da acusação.

7. Apple acelera criação de buscador próprio para escapar da Google. Empresa deve se desvincular cada vez mais da rival em parcerias na tentativa de escapar de punições em processo antitruste.

8. Água de Fukushima teria carbono radioativo capaz de afetar o DNA. Segundo relatório divulgado pelo Greenpeace, despejo no oceano pode afetar tanto o meio ambiente como as pessoas.

9. Fã de 65 anos de Red Dead Redemption 2 zerou o jogo mais de 30 vezes. Um papai bem entusiasmado vive bem os seus 65 anos: o cara já zerou o jogo da Rockstar dezenas de vezes!

10. Cyberpunk 2077 está oficialmente fora da TGA 2020, confirma Geoff Keighley. A data limite de lançamento é o dia 20 de novembro e o game está fora agora que foi adiado.